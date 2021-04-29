До кінця року можна вакцинувати 70% населення України – Ляшко

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко під час перебування 29 квітня в Одеській області заявив, що до кінця 2021 року вдасться вакцинувати не менш як 70 відсотків населення України, повідомляє «Укрінформ».

«Зараз медики роблять 70 тисяч щеплень на добу, а до кінця 2021 року хочемо вакцинувати щонайменше 70 відсотків населення України – це 48 млн уколів», – сказав Ляшко.

На його думку, можна робити щодоби і 100, і 200 тисяч щеплень.

Упродовж минулої доби, 28 квітня, від COVID-19 в Україні вакциновано 70 469 людей, повідомили у МОЗ. Це рекордний показник, для прикладу, за добу 27 квітня щеплення отримали лише 19 590 людей.

За даними МОЗ, станом на 28 квітня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 501 690 людей.