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11 грудня 2020, Київ 14:28
Новини | Політика

Представник омбудсмена Лисянський звільнений через інцидент у Святогірську – Денісова

Павло Лисянський більше не є представником омбудсмена з дотримання прав жителів Донецької та Луганської областей

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила про звільнення із займаної посади її представника з дотримання прав жителів Донецької та Луганської областей Павла Лисянського після інциденту у Святогірську Донецької області.

«Службова перевірка щодо інциденту, який стався 5 грудня 2020 року між представником з дотримання прав жителів Донецької та Луганської областей Павлом Лисянським та працівником готельного комплексу «Монарх», розташованого у місті Святогірську, проведена. Від сьогодні його звільнено з займаної посади», – написала Денісова у фейсбуці.

7 грудня омбудсмен Людмила Денісова відсторонила Павла Лисянського від займаної посади на час службової перевірки, яка мала тривати до 21 грудня. Це сталося після того, як у ЗМІ з’явилися повідомлення про бійку між Лисянським і працівником готелю у Святогірську 5 грудня. Денісова стверджувала, що Лисянський сам повідомив їй про цей інцидент.

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