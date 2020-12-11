Представник омбудсмена Лисянський звільнений через інцидент у Святогірську – Денісова

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила про звільнення із займаної посади її представника з дотримання прав жителів Донецької та Луганської областей Павла Лисянського після інциденту у Святогірську Донецької області.

«Службова перевірка щодо інциденту, який стався 5 грудня 2020 року між представником з дотримання прав жителів Донецької та Луганської областей Павлом Лисянським та працівником готельного комплексу «Монарх», розташованого у місті Святогірську, проведена. Від сьогодні його звільнено з займаної посади», – написала Денісова у фейсбуці.

7 грудня омбудсмен Людмила Денісова відсторонила Павла Лисянського від займаної посади на час службової перевірки, яка мала тривати до 21 грудня. Це сталося після того, як у ЗМІ з’явилися повідомлення про бійку між Лисянським і працівником готелю у Святогірську 5 грудня. Денісова стверджувала, що Лисянський сам повідомив їй про цей інцидент.