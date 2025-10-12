«Незаконне захоплення влади»: президент Мадагаскару каже про спробу військового перевороту

У Мадагаскарі підрозділ армії, відомий як CAPSAT, оголосив про взяття контролю над усіма збройними силами країни, посилюючи кризу після того, як військові, які раніше допомогли чинному президенту Анджі Радзуеліні прийти до влади, перейшли на бік антиурядових протестувальників.

«Відтепер усі накази Малагасійської армії – сухопутних, повітряних – надходитимуть зі штаб-квартири CAPSAT», – йдеться у відеозверненні офіцерів адміністративного та технічного контингенту, опублікованому в неділю, 12 жовтня.

Ця заява з’явилася через кілька годин після того, як президент Мадагаскару Анджі Радзуеліні звинуватив «невідомі сили» у спробі захоплення влади, назвавши це «незаконним і насильницьким захопленням влади», без надання деталей.

У суботу особовий склад CAPSAT закликав своїх колег не виконувати накази керівництва та підтримати протест, очолюваний молоддю. «Ми стали виконавцями наказів, навіть незаконних, замість того, щоб захищати населення та його майно», – зазначили військові у відео. Вони також закликали: «Не підкоряйтесь наказам ваших керівників. Не стріляйте у своїх товаришів по службі».

Прем’єр-міністр Рупфін Фортунат Зафісамбо, військовий генерал, призначений після відставки попереднього прем’єра під тиском демонстрантів, заявив, що уряд «повністю готовий слухати та вести діалог з усіма сторонами – молоддю, профспілками та військовими».

Армія Мадагаскару має тривалу історію втручання у політику під час криз. Від моменту здобуття незалежності в 1960 році вона підтримувала або очолювала кілька змін влади, включно з переворотом у 2009 році, коли було повалено президента Марка Раваламанану і до влади прийшов Радзуеліні.