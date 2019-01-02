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02 Січень 2019, Київ 18:35
Новини | Міжнародні

До 22 зросла кількість жертв вибуху в російському Магнітогорську

Невідомою залишається доля ще близько 20 людей

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Кількість жертв вибуху в житловому будинку в російському Магнітогорську зросла до 22, повідомило Міністерство з надзвичайних ситуацій Росії. Раніше рятувальники витягли з-під завалів тіла двох чоловіків, жінки і трирічної дівчинки. Невідомою залишається доля ще близько 20 людей.

У МНС Росії наголошують, що роботи з розбору завалів і пошуку людей ведуться в чотири зміни. Під завали подають тепло спеціальними тепловими гарматами. Вночі температура повітря в Магнітогорську наближається до двадцяти градусів морозу.

Відео: Рятувальники дістають живого малюка з-під завалів будинку в Магнітогорську (Росія)
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Відео: Рятувальники дістають живого малюка з-під завалів будинку в Магнітогорську (Росія)

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Сьогодні в Челябінській області Росії день жалоби за загиблими.

Вранці 31 грудня в одному з під’їздів десятиповерхового будинку в Магнітогорську обвалилися перекриття, за попередніми даними, внаслідок вибуху газу.

У Слідчому комітеті Росії заявили, що підтверджень версії теракту немає, слідів вибухових речовин на місці обвалу не виявили. Заяву зробили через повідомлення в ЗМІ про можливий терористичний слід. Зокрема, джерело видання Znak.com розповіло, що квартиру, в якій стався вибух, за день до трагедії зняв якийсь чоловік, і нібито згодом там знайшли сліди гексогену.

Також місцеві ЗМІ повідомили про автомобіль «Газель», який вибухнув і згорів увечері 1 січня в центрі Магнітогорська: нібито в мікроавтобусі при перестрілці були вбиті «троє терористів». У МВС Росії заявили, що в мікроавтобусі вибухнув газовий балон. Вибух побутового газу залишається пріоритетною версією слідства і у випадку з обвалом будинку.

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