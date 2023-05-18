«На особисті випади не реагую» – посол Макеєв відповів на звинувачення свого попередника в Німеччині

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв не бачить необхідності реагувати на звинувачення, висловлені його попередником у Берліні Андрієм Мельником. Про це дипломат сказав в інтервʼю Радіо Свобода.

«Це є особистою позицією Андрія Мельника. І тому на особисті випади я не реагую. Я – посол, я представляю президента, представляю уряд, представляю українську державу і кожного українця тут, в Німеччині. І на цій позиції я не маю права і не бажаю висловлювати позицію особисту. Вона є офіційною. І те, чого ми змогли досягти за останніх 7 місяців, як я на цій посаді, ми про це говорили... Результати є. Ви їх можете самі побачити», – сказав Макеєв, попередньо деталізувавши зміст найбільшого з початку повномасштабного вторгнення Росії пакету військової допомоги Німеччини.

Раніше цього місяця колишній посол у Німеччині, заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник жорстко розкритикував Макеєва. За його словами, чинний посол «розтоптав усе», що Мельник зробив під час роботи у Берліні «потом і кров’ю». Мельник звинуватив свого наступника в тому, що той не виконує свою роботу належним чином.

Також цього місяця зʼявилися повідомлення, що Андрій Мельник може стати послом України у Бразилії, і його кандидатуру схвалили в уряді цієї країни.

«Уряд Бразилії із задоволенням повідомляє, що надав агреман пану Андрію Мельнику на посаду надзвичайного і повноважного посла України в Бразилії», – йдеться в офіційному повідомленні бразильського уряду.

Указу президента України щодо призначення немає, як і коментарів самого Андрія Мельника.