Макрон про загибель українських полонених в Оленівці: ці злочини не мають залишитися безкарними

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що воєнні злочини, скоєні російськими силами, зокрема масове вбивство українських військовополонених в окупованій Оленівці, не мають залишитися безкарними. Як повідомила пресслужба президента Франції, він сказав про це у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським 1 серпня.

«Через кілька днів після нового масового убивства, вчиненого російськими збройними силами в Оленівці, і в той час, як воєнні злочини множаться, президент підтвердив свою підтримку українському народу та його опору і заявив про свою рішучість зробити так, щоб ці злочини не залишилися безкарними. Відправивши на місце групу судово-медичних експертів, Франція продовжує свою підтримку в цій сфері, передаючи мобільну лабораторію аналізу ДНК», – повідомили у пресслужбі Макрона.

Він також підтвердив бажання Франції й надалі підтримувати українські Збройні сили, щоб вони могли протистояти російській агресії.

Макрон також повідомив Зеленському про підсумки свого турне країнами Африки, «під час якого він рішуче засудив війну, яку веде Росія на інформаційному рівні, зокрема на Африканському континенті. Президент Франції і президент України домовилися продовжувати спільні зусилля з протидії російській дезінформації в глобальному масштабі».

Як повідомили в Офісі президента України, переговори тривали півтори години.

«Лідери держав предметно обговорили безпекову співпрацю. Президент України відзначив ухвалені Францією рішення щодо постачання нового сучасного озброєння, а також надану оборонну допомогу. Сторони домовилися координувати подальші дії з надання Україні безпекової допомоги як Францією, так і іншими міжнародними партнерами, зокрема щодо задоволення першочергових потреб українських захисників у сучасному озброєнні», – йдеться в повідомленні.

Один із бараків виправної колонії у селищі Оленівка на Донеччині, де утримували українських військовополонених, був зруйнований у ніч з 28 на 29 липня. Загинули щонайменше 50 українських військовополонених, яких там утримували.

Українська влада заявила, що Росія організувала напад на колонію в Оленівці і масове вбивство українських полонених, щоб звинуватити і дискредитувати українські сили, зокрема, щоб зашкодити постачанню ефективної зброї в Україну, і закликали міжнародні організації відреагувати.

Міноборони Росії заявило, що по тюрмі ракетами HIMARS нібито вдарили українські військові.

1 серпня в ефірі телемарафону генеральний прокурор України Андрій Костін заявив, що, за попередніми висновками міжнародних експертів, причиною вибуху в будівлі могла бути термобарична зброя, а не ракетний обстріл з боку українських сил, як заявила російська сторона.