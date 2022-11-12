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На цвинтарі в Маріуполі з’явився новий сектор братських могил – міськрада

«Маріупольський цвинтар у Старому Криму стає все більше. Вже з’явився навіть новий сектор братських могил – №21», – міська рада

На Маріупольскому цвинтарі у селищі Старий Крим з’явився новий сектор братських могил, йдеться у повідомленні місцевої міськради в телеграмі.

«Маріупольський цвинтар у Старому Криму стає все більше. Вже з’явився навіть новий сектор братських могил – №21. Російські окупанти принесли до нашого міста смерть та руйнування. Маріупольці й досі ховають своїх рідних, а тисячі жителів й досі не знають, де поховані їхні родичі та знайомі. Інші – безвісти зниклі. Це наш спільний біль», – йдеться у дописі відомства.

«Схеми» розповіли про місця масових поховань маріупольців біля селища Мангуш, на кладовищі у селі Виноградне та на кладовищі селища Старий Крим. «Схеми» повідомляли, що поховання у Виноградному та Старому Криму продовжують збільшуватись у розмірах.

Поля розбитих війною сердець: фотосвідчення із території нового маріупольського цвинтаря
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Поля розбитих війною сердець: фотосвідчення із території нового маріупольського цвинтаря

Фотосвідчення розростання кладовищ під Маріуполем відображають людські трагедії, спричинені російським вторгненням в Україну.

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