Два матеріали Радіо Свобода і «Схем» вийшли у фінал Національного конкурсу журналістських розслідувань

Серед 10 матеріалів, які потрапили до списку фіналістів Національного конкурсу журналістських розслідувань 2024 року – дві роботи авторства журналістів української служби Радіо Свобода та команди «Схем» (розслідувальний проєкт видання). Короткий список організатори конкурсу опублікували 13 серпня.

Загалом на конкурс було подано 60 матеріалів. Як зазначають організатори, цього року до фіналу потрапили роботи, які «відкривають правду про воєнні злочини, корупцію, схеми обходу санкцій, незаконний вивіз українських ресурсів та інші теми, що впливають на безпеку і справедливість».

До списку фіналістів увійшли такі розслідування Радіо Свобода та команди «Схем»:

«Спадщина Портнова» . Розслідування про вплив ексзаступника голови Адміністрації Президента Віктора Януковича Андрія Портнова на судову систему України. Журналісти назвали суддів, чию кар’єру він просував, і тих, хто ухвалював рішення на його користь, та виявили аномалії в авторозподілі справ у Печерському суді Києва.

Автор: Сергій Андрушко. Співавторки: Кіра Толстякова (редакторка), Анна Петерімова (мультимедійна інфографіка)





«Небезпечний тренд: ФСБ вербує українських дітей для підпалів авто ЗСУ»

Журналісти дослідили, як російські спецслужби цілеспрямовано вербують українських неповнолітніх для підпалів військових авто та використання в дезінформаційних кампаніях. Команда об’їздила всю Україну, зняла інтерв’ю з завербованими, отримала ексклюзивні листування з вербувальниками та з’ясувала, як працює ця схема, її ієрархію та джерела фінансування.

Авторка: Ірина Сисак. Співавторки: Валерія Єгошина, Юлія Химерик

Також до фіналу Національного конкурсу журналістських розслідувань 2025 року увійшли роботи The Kyiv Independent, Слідство.Інфо, NGL.media, KibOrg та Української правди.

Церемонія нагородження переможців Національного конкурсу журналістських розслідувань 2025 року відбудеться у вересні, повідомили організатори.

Національний конкурс журналістських розслідувань засновано у 2014 році ініціативою Yanukovychleaks та Media Development Foundation.



«Схеми» – проєкт журналістських розслідувань української служби Радіо Свобода, заснований у 2014 році. Керівниця проєкту – Наталка Седлецька.




