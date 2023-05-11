Мавпяча віспа більше не є глобальною надзвичайною ситуацією – ВООЗ

Мавпяча віспа більше не становить глобальної загрози, заявив генеральний секретар Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Адганом Гебреєсус 11 травня.

За його словами, напередодні комітет із мавпячої віспи рекомендував йому висновок, за яким спалах хвороби більше не є міжнародною надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров’я.

«Я прийняв цю пораду і з радістю оголошую, що мавпяча віспа більше не становить глобальної надзвичайної ситуації», – заявив він.

За повідомленням ВООЗ, екстрений комітет визнав прогрес, якого вдалося досягнути у глобальній протидії спалахам мавпячої віспи в кількох країнах, і подальше скорочення кількості випадків.

«Комітет визнав, що зберігається невизначеність щодо хвороби щодо шляхів передачі в деяких країнах, низька якість деяких отриманих даних і постійна відсутність ефективних заходів протидії в африканських країнах, де віспа трапляється регулярно», – йдеться в повідомленні.

Водночас замість екстрених заходів ВООЗ пропонує перехід до довготермінової стратегії протидії ризикам, створеним мавпячою віспою.

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У травні 2022 року в кількох країнах Європи та США виявили перші випадки зараження мавпячою віспою. Станом на серпень повідомлялось, що кількість випадків віспи мавп у всьому світі протягом року перевищила 50 тисяч.

У липні 2022-го Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила спалах мавпячої віспи «надзвичайною ситуацією». Така оцінка є найвищим рівнем застереження ВООЗ, але це не обов’язково означає, що захворювання є особливо заразним або смертельним.