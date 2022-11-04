У День єдності Росії Медведєв заявив про «священну мету» війни, «володаря пекла» і «сакральну силу»

Заступник голови Ради безпеки Росії, колишній російський президент Росії Дмитро Медведєв вважає, що «священна мета» Росії у війні проти України – «зупинити верховного володаря пекла». У своєму телеграм-каналі Медведєв опублікував привітання з Днем народної єдності, відповівши при цьому на п'ять питань, які він сам і сформулював.



На запитання «За що ми воюємо?» Медведєв відповів, що Росія воює «за всіх своїх, за свою землю, за свою тисячолітню історію», заявивши, що їй не потрібні чужі території. Чому Росія при цьому анексувала українські території, він не пояснив.



У відповіді на запитання «Хто воює проти нас?» Медведєв припустив, що це робить «частина вмираючого світу», у тому числі «купка божевільних нацистів-наркоманів», «велика зграя гавкаючих собак із західної псарні», а також «різноманітна зграя хрюкаючих підсвинків і недалеких обивателів з західної імперії, що розпалася».

«Піднявшись проти них, ми набули сакральної сили», – заявляє Медведєв.



Він також розкритикував деяких не названих партнерів, що «злякалися».



Медведєв припустив, що у результаті війни «трухлявий світовий порядок впаде». На питання про те, в чому зброя Росії, Медведєв відповів: «У нас є можливість відправити всіх ворогів до геєни вогненної, але не це наше завдання. Ми слухаємо слова творця в наших серцях і коримось їм».



Слово «Україна» у публікації Медведєва не вживається, відсутні і згадки про «спеціальну військову операцію».



З самого початку російського вторгнення Медведєв нерідко погрожує країнам Заходу. Він згадує про Апокаліпсис, Армаггедон, використовує інші біблійні алюзії, а також не раз натякав на можливість використання Росією ядерної зброї.



Останнім часом низка високопоставлених російських діячів – від патріарха Кирила до глави Чечні Рамзана Кадирова – виступала із твердженнями, що Росія бореться в Україні проти «сатаністів» або самого «Антихриста».