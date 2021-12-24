МОЗ опублікувало для обговорення проєкт постанови про підвищення оплати праці медиків

Міністерство охорони здоров’я України повідомляє, що опублікувало проєкт урядової постанови про підвищення оплати праці медпрацівників для громадського обговорення.

Документ має на меті підвищити базові заробітні плати медичних працівників установ, закладів, організацій галузей бюджетної сфери і підприємств, які фінансуються або дотуються з бюджету.

За даними МОЗ, у проєкті постанови планується встановити на 2022 рік надбавку за престижність праці медичним працівникам установ, закладів, організацій і підприємств у розмірі:

лікарям і професіоналам з вищою немедичною освітою, що допущені до медичної діяльності в закладах охорони здоров’я до 500 відсотків;

фахівцям із базовою вищою медичною освітою і неповною вищою медичною освітою до 300 відсотків.

Конкретний розмір надбавки за престижність праці медичного працівника у 2022 році, згідно з документом, має визначати керівник відповідної установи, закладу, організації й підприємства.

«Завдяки таким змінам лікарі і професіонали з вищою немедичною освітою отримуватимуть базову заробітну плату не менше ніж 20 000 гривень, фахівці з базовою вищою медичною освітою і неповною вищою медичною освітою – на рівні не менше 13 500 гривень», – запевнили у МОЗ.

Постанова набирає чинності з дня оприлюднення і застосовується з 1 січня 2022 року, йдеться в оприлюдненому документі.

У червні президент Володимир Зеленський видав​ указ, що пропонує підвищення заробітних плат для медпрацівників.

У вересні прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Кабінет міністрів України закладає зростання заробітної плати медпрацівників у проєкті бюджету на 2022 рік.