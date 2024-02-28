Мецола розповіла, як вибори в ЄС можуть вплинути на підтримку України

Євросоюз бачить Україну своєю частиною, і нема підстав вважати, що це зміниться внаслідок виборів до Європарламенту, що пройдуть улітку 2024-го. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода розповіла президентка Європарламенту Роберта Мецола.

«Зараз я подорожую із однієї країни ЄС до іншої, і громадяни цих країн постійно кажуть нам, що вони щасливі відкрити свої домівки та серця для українців. Ми хочемо, щоб Україна була частиною ЄС, і ніщо не говорить мені, що це може змінитися при наступному скликанні», – зазначила Мецола.

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Керівниця Європарламенту також зазначила, що розширення ЄС – «це завжди безпрограшна ситуація».

«Коли ми подивимося на трансформаційний ефект із точки зору співпраці Європейського парламенту та Верховної Ради, то зараз ми перебуваємо в ситуації наближення законодавства від комітету до комітету, і так ми можемо допомогти «вирівняти» кожну країну, яка дивиться на Європу як на свій дім. Сюди я, звичайно, додаю Молдову, Грузію та Західні Балкани… І чим ми більші, тим сильніші», – зауважила Мецола.

Коментуючи ідею направити до України війська країн ЄС, топ-чиновниця нагадала про плани зробити «все можливе з фінансового, військового, дипломатичного, матеріально-технічного поглядів, щоб допомогти Україні».

«Коли Росія вторглася в Україну, Росія вторглася в саму безпеку, свободу та цінності, які ми довго захищали… Тому будь-які заяви лідерів і дискусії, які, звичайно, тривають, різні національні позиції – усі вони зливаються із тим фактом, що ми будемо з Україною стільки, скільки потрібно», – резюмувала Мецола.

Десяті вибори до Європейського парламенту заплановані на червень 2024 року.

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Рада ЄС 28 лютого остаточно схвалила середньостроковий перегляд бюджету до 2027 року, який передбачає також заснування механізму Ukraine Facility – чотирирічного плану допомоги на 50 мільярдів євро.

Європарламент 27 лютого підтримав створення Українського фонду та виділив для його функціонування 50 мільярдів євро на період 2024–2027 років. Ці кошти буде спрямовано на підтримання життєдіяльності, відновлення української держави, та проведення реформ на шляху до членства в Європейському союзі. Відповідну резолюцію підтримали 536 євродепутатів, 40 – проти, ще 39 утрималися.