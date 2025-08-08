У Ростовській області РФ після удару дронів виникла пожежа на базі пально-мастильних матеріалів

На схід від Міллерова в Ростовській області Росії після атаки дронів 8 серпня виникла пожежа на базі пально-мастильних матеріалів й автомобільній газонаповнювальній компресорній станції. Як пише Російська служба Радіо Свобода, про це дозволяють говорити дані сервісу NASA FIRMS у поєднанні з картою Wikimapia.

Раніше в.о. губернатора Ростовської області Юрій Слюсар заявив, що в результаті атаки БпЛА в Міллеровому «загорілася цистерна з бензином».

Геолокація Радіо Свобода підтверджує, що пожежа після удару дронів по Міллерівському району Ростовської області РФ виникла на складі ПММ, а не на військовому аеродромі Міллерова (як повідомляли деякі українські джерела).

Міноборони Росії вранці 8 серпня заявило про дев’ять збитих дронів над територією Ростовської області.

Українська сторона удар не коментувала.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські регіони, а також окуповані РФ території регулярно зазнають обстрілів й атак безпілотників. Українська сторона не щоразу коментує такі удари, але регулярно наголошує, що проводить роботу з ослаблення тилових баз армії РФ, щоб знизити наступальний потенціал агресора.