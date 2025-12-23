Міненерго: довгостроково знеструмленими залишаються прифронтові та прикордонні регіони

Після масованої атаки РФ по енергетиці у Рівненській, Тернопільській та Одеській областях тривають відновлювальні роботи, енергетики поступово стабілізують ситуацію, повідомляє у телеграмі пресслужба Міністерства енергетики.



У відомстві зазначають, що довгостроково знеструмленими внаслідок бойових дій по країні залишаються споживачі у прифронтових та прикордонних регіонах – тут ситуація є найважчою, адже відновлення електропостачання ускладнене постійними бойовими діями.



Міненерго нагадує, що заходи обмеження споживання електрики продовжують діяти в усіх областях – йдеться як про графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу, так і погодинні відключення для всіх категорій споживачів.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.

За даними Міненерго, станом на 12 грудня російські військові від початку цього року 4500 разів атакували об’єкти енергетичної інфраструктури України.

Уранці 23 грудня після чергової атаки РФ на енергосистему України були майже повністю знеструмленими споживачі у Рівненській, Тернопільській і Хмельницькій областях.

30 жовтня у Моніторинговій місії ООН з прав людини в Україні заявили, що через атаки РФ існує серйозний ризик небезпечних наслідків для цивільних осіб цієї зими, включно з тривалими перебоями в опаленні, електро- і водопостачанні. За даними ООН, такі перебої особливо болісно позначаться на вразливих групах населення, наприклад, людях старшого віку, особах з інвалідністю та сім’ях із малими дітьми.



