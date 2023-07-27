Міненерго: в Україні через негоду без світла залишилися 260 тисяч споживачів

По Україні через негоду без світла залишилися 260 тисяч абонентів у понад 700 населених пунктах Вінницької, Волинської, Київської, Кіровоградської, Львівської, Одеської, Полтавської, Сумської, Хмельницької, Черкаської, Чернігівської областей, повідомило Міністерство енергетики.

«В Україні через негоду були знеструмлені магістральні лінії оператора системи передачі електроенергії НЕК «Укренерго» у Полтавській, Львівській, Одеській, Київській областях. На підстанції 330 кВ у Житомирській області відключився автотрансформатор, знеструмлень не було. Також через несприятливі погодні умови відключилися лінії міждержавного з’єднання з Молдовою і Польщею», – йдеться в повідомленні.

За даними Міненерго, найбільше від негоди постраждала Київщина, де знеструмлено 239 населених пунктів, без світла залишилися майже 98 тисяч споживачів.

У міністерстві нагадали, що протягом доби Росія завдала кілька ударів ракетами і дронами по території України, пошкоджень об’єктів енергетичної інфраструктури при цьому не зафіксували.

Щодо ситуації в прифронтових областях, то, за даними Міненерго, через російські обстріли на Донеччині знеструмлювалися 13 населених пунктів. Також без живлення залишилася вугільна шахта, де під землею перебували працівники, шахтарів вивели на поверхню.

Без світла залишається частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях, додали у міністерстві.

Ремонтні бригади працюють там, «де це дозволяє безпекова ситуація».

19 липня Міністерство енергетики заявило, що готується до можливих російських атак наступного опалювального сезону.

Російські військові з 10 жовтня 2022 року розпочали обстріли критичної енергетичної інфраструктури України, що спричинило дефіцит генерації електроенергії та проблеми з розподілом між регіонами. У 2023 році Росія зменшила інтенсивність атак, а українські енергетики спромоглися значною мірою відновити потужності, також допоміг відновити баланс імпорт електроенергії.

Атаки на енергетичні об’єкти припинилися на початку березня. Водночас споживачі в різних регіонах все ще лишаються без світла через обстріли, які пошкоджують цивільну інфраструктуру.