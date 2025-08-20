Очільниця МЗС Австрії втретє прибула з візитом до України

Міністр закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер прибула до Одеси в межах третього візиту в Україну з моменту свого призначення на посаду в березні, повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

«Я високо ціную особисту відданість Беате, яка доповнює інтенсивну динаміку українсько-австрійських відносин. Ми продовжуємо роботу, розпочату під час візиту президента Зеленського до Відня в середині червня», – написав він в соцмережі Х.

За його словами, зустріч розпочалася з вшанування пам’яті полеглих українських воїнів.

Австрійська міністерка наразі подробиць цього візиту не повідомляє.

Днями після зустрічі українського президента Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом та європейськими колегами у МЗС Австрії заявили, що Відень підтримує Україну та її право на територіальну цілісність та самовизначення. Також Австрія підтримуватиме всі подальші зусилля США щодо миру, особливо через тристоронню зустріч США, України та Росії.



