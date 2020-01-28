Міноборони: від початку доби бойовики зафіксували 2 порушення режиму тиші

Від поточної доби бойовики на Донбасі 2 рази порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

«Одразу після опівночі, з гранатометів різних систем та стрілецької зброї окупаційні війська обстріляли позиції наших захисників неподалік Новолуганського, що на Луганському напрямку. А на Донецькому напрямку, з 8.05 до 8.55, ворог вів вогонь по українським позиціям в районі населеного пункту Лебединське, вкотре використовуючи заборонені міномети калібру 82 мм, а також інше піхотне озброєння», – мовиться у повідомленні.

Як зазначили у міністерстві, бійці ОС «дали адекватну відповідь» на вогонь бойовиків.

«За наявною інформацією, бойових втрат з боку наших сил внаслідок обстрілів противника немає», – наголосили у відомстві.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.