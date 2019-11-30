Міноборони: бойовики обстріляли військових під Старогнатівкою

Від початку поточної доби, 30 листопада, бойовики знову порушували режим припинення вогню. Про це повідомили у Міністерстві оборони.

«О 07:45 від села Новоласпа ворог розпочав обстріл зі стрілецької зброї по нашим оборонцям села Старогнатівка. Українські воїни також зі стрілецької зброї адекватно примусили окупантів до подальшого дотримання режиму тиші», – мовиться в повідомленні.

У міністерстві заявили, що за наявною інформацією, втрат внаслідок обстрілів у ЗСУ немає.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.