У Міноборони РФ кажуть про «збиття» двох ракет над Азовським морем

Російські засоби протиповітряної оборони нібито «виявили та знищили» дві українські зенітні крилаті ракети комплексу С-200, «переобладнані для ураження наземних цілей», кажуть у Міністерстві оборони РФ.

Зазначається, що інцидент нібито стався у неділю, 25 листопада, о 12.00 за київським часом.

Українська сторона дану інформацію Міноборони РФ не коментувала.

Радіо Свобода наразі не може перевірити ці дані з незелажних джерел.

Крім того, раніше Міноборони РФ заявляло, що у ніч на 26 листопада військові РФ нібито збили кілька десятків дронів над Московською, Тульською, Калузькою та Брянською областями.