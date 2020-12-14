Міноборони має на балансі три автомобілі

Міністерство оборони України повідомило Радіо Свобода, що має на балансі три автомобілі. У відомстві заявили, що у 2019 та 2020 роках не закуповували автомобільний транспорт. Про це, зокрема, йдеться у відповіді на запит Радіо Свобода.

РанішеКабінет міністрів України повідомляв Радіо Свобода, що має 120 автомобілів у своєму розпорядженні. Верховний суд – що 46 авто, Конституційний суд має 32 автомобілі, Верховна Рада – 187 транспортних засобів, а Офіс генерального прокурора – 73. Натомість Служба безпеки України у відповідь на запит Радіо Свобода назвала дані про свій автопарк «інформацією з обмеженим доступом».

В Офісі президента України повідомляли, що не мають свого власного автомобільного парку, оскільки транспортними засобами їх забезпечує автобаза Державного управління справами.