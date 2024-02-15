«Без яєць по 17 гривень»: у Міноборони кажуть, що запровадили нову систему закупівель продуктів для ЗСУ

Міністерство оборони України запроваджує нову систему закупівель продуктів для ЗСУ відповідно до стандартів НАТО, щоби усунути корупційні ризики, повідомляє пресслужба Міноборони.



У відомстві зазначили, що до травня 2023 року постачальники могли напередодні тендеру встановлювали занижену вартість на весь набір харчування, що дозволяло виграти тендер.

«Після перемоги, компанія-постачальник вносила зміни у вартість окремих продуктів. А саме у бік збільшення ціни на масові групи товарів, такі як овочі, фрукти, молочні й м’ясні вироби тощо. І знижували ціни на неходові товари. Такі, як полуниця, лохина. Це дозволяло залишати сумарну ціну продуктового набору незмінною. Саме за такою схемою з’явилися сумновідомі «яйця по 17 грн», – пояснюють у міністерстві.

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Щоб уникнути таких зловживань, Міноборони запровадило граничні ціни на продукти. Також нова система передбачає дворівневий механізм перевірки закупівель.

«Міноборони встановлює правила закупівель та перевіряє якість, а безпосередні закупівлі проводить нова агенція – Державний оператор тилу. Раніше ці функції зосереджувалися в міністерстві, що могло призводити до конфлікту інтересів. Розподіл обов’язків повинен ліквідувати корупційні ризики», – йдеться у повідомленні.

14 лютого Національне антикорупційне бюро під час розслідування закупівлі Міністерством оборони продуктів, підтвердило існування корупційної схеми. На думку детективів НАБУ, виявлена ними схема дозволяє завищувати ціни на певні категорії продуктів.

У січні 2023 року стало відомо, що Міністерство оборони закуповує харчі для військових за цінами, значно вищими, ніж у роздрібних мережах Києва. Зокрема, в розслідуванні йшлося, що яйця оборонне відомство закуповує по 17 гривень за штуку, коли роздрібна ціна в магазині становить близько 7 гривень за штуку.

У Міноборони спершу заперечили інформацію про закупівлю продуктів для українських військових за завищеними цінами. Втім, пізніше були звільнені чиновники, які відповідали за закупівлі.

Після цього Кабінет міністрів змінив підходи до оборонних закупівель, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 9 травня 2023 року.

Із грудня 2023 року в Україні запрацювала нова агенція – «Державний оператор тилу», яка займається закупівлями для армії й фактично є посередником у комунікації військових частин і постачальників.