«Підтвердили факт існування корупційної схеми»: НАБУ розслідує закупівлі Міноборони продуктів за завищеними цінами

Національне антикорупційне бюро під час розслідування закупівлі Міністерством оборони продуктів, підтвердило існування корупційної схеми. На думку детективів НАБУ, виявлена ними схема дозволяє завищувати ціни на певні категорії продуктів, йдеться у повідомленні НАБУ

«Застосування наявної системи закупівель дозволяє постачальникам вдаватися до зловживань при формуванні ціни на ходові групи продуктів: яйця продають втридорога, а лосось або лохину, які не побачиш в раціоні військових, – за цінами в рази нижче від ринкових», – зазначають у антикорупційному бюро.

У НАБУ зауважили, що для підтвердження фактів зловживань детективи вилучили для опрацювання документи складського обліку військових частин та одержувачів послуг. Триває збір додаткових матеріалів.

21 січня 2023 року видання Zn.ua із посиланням на угоду оборонного відомства про закупівлю продуктів стверджувало, що Міністерство оборони закуповує харчі для військових за цінами, значно вищими, ніж у роздрібних мережах Києва. Зокрема, в розслідуванні йшлося, що яйця оборонне відомство закуповує по 17 гривень за штуку, коли роздрібна ціна в магазині становить близько 7 гривень за штуку.

У Міноборони спершу заперечили інформацію про закупівлю продуктів для українських військових за завищеними цінами. Втім, 25 січня 2023 року Олексій Резніков повідомив, що директора департаменту закупівель у Міністерстві оборони Богдана Хмельницького відсторонили від обов’язків у грудні минулого року, а згодом звільнили. Крім того, заступник міністра оборони В’ячеслав Шаповалов, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ, подав у відставку.

Після цього Кабінет міністрів змінив підходи до оборонних закупівель, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 9 травня 2023 року.

Із грудня 2023 року в Україні запрацювала нова агенція – «Державний оператор тилу», яка займається закупівлями для армії й фактично є посередником у комунікації військових частин та постачальників.