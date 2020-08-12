Посольство в Мінську з’ясовує, куди повезли затриманих українців із «Восток SOS»

Посольство України в Білорусі намагається встановити місце і умови утримання українців, волонтерів благодійної організації «Восток SOS» Костянтина Реуцького і Євгена Васильєва, затриманих 12 серпня в Мінську, повідомляє українське Міністерство закордонних справ.

«12 серпня орієнтовно о 17:00 у Мінську затримані двоє громадян України – Костянтин Реуцький і Євген Васильєв. Посольство України в Білорусі вживає заходів щодо встановлення місця та умов утримання затриманих українців. Детальніша інформація буде надана додатково», – йдеться в повідомленні.

Раніше сьогодні hromadske, колишнім журналістом якого є Реуцький, повідомило про жорстке затримання двох волонтерів благодійної організації «Восток SOS» у Мінську.

Зранку 12 серпня в Міністерстві закордонних справ України повідомляли, що у Білорусі затримали дев’ятьох українців і побили українського фотокореспондента.

З моменту оголошення ЦВК результатів виборів у Білорусі четвертий день тривають акції протесту. Влада жорстко розганяє демонстрантів, застосовуючи водомети, гумові кулі і сльозогінний газ.

Захід закликав владу Білорусі зупинити насильство проти протестувальників і попередив про можливі санкції.

За останніми даними, затримано понад шість тисяч людей, багатьох із них жорстоко побили, в тому числі неповнолітніх. За офіційними даними, в лікарні звернулися понад 250 осіб з різними травмами. Один чоловік під час протестів загинув, його ім’я влада не озвучує, але провладні медіа назвали його «злочинцем, засудженим за вбивство».