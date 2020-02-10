Мінветеранів ініціює санкцій проти російських силовиків, які затримували моряків ВМСУ

Міністерство у справах ветеранів тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб ініціювало запровадження санкцій проти російських силовиків та правоохоронців, які затримали українських моряків у Керченській протоці в листопаді 2018 році, а також судили українських громадян у Криму. Про це Мінветеранів повідомило 10 лютого.

«Фахівці Мінветеранів зібрали достатньо інформації про причетних до акту збройної агресії на судна Військово-морських сил України (які були взяті в полон силовиками РФ 25 листопада 2018 року в Керченській протоці). А також проти так званих «слідчих», «прокурорів» та «суддів», які влаштовували політично мотивовані переслідування, судилища над українськими громадянами на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя», – йдеться в заяві.

Згідно з повідомленням, відомство розробило Проєкт розпорядження про застосування обмежувальних заходів (санкцій) спільно з організацією «Кримська правозахисна група». Документ надали для погодження «профільним органам влади».

«Після його погодження, Проєкт розпорядження буде винесено на розгляд Кабінету Міністрів України і, у разі прийняття Урядом, стане підставою для ухвалення Радою національної безпеки і оборони України рішення про застосування санкцій», – зазначають у міністерстві.

27 листопада прокуратура Автономної республіки Крим визнала військовополоненими моряків, яких захопили разом із кораблями російські силовики біля Керченської протоки. Вона також почала досудове розслідування за фактом «порушення окупаційною владою законів і звичаїв війни відносно військовополонених моряків ВМС України» згідно з Кримінальним кодексом України.

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Росія захопила три кораблі ВМС України і 24 українських військовослужбовців – моряків і працівників СБУ – 25 листопада 2018 року неподалік Керченської протоки з застосуванням зброї в міжнародних водах, що за міжнародним правом визнається як акт агресії. Кілька українських моряків при цьому отримали поранення.

Москва відмовилася визнавати за захопленими статус військовополонених і намагалася судити їх за кримінальними статтями на кшталт «незаконного перетину російського кордону».

Міжнародний трибунал із морського права наказав Росії негайно звільнити військових і повернути кораблі. Москва відмовилася це зробити.

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Моряків урешті передали Україні не за рішенням трибуналу, а в рамках обміну утримуваними. При цьому Росія відпустила моряків формально під «особисте зобов’язання» за першим викликом з’явитися до Росії на суд над ними у справі, яку там так і не закрили.

18 листопада Росія передала Україні затримані біля Керченської протоки кораблі. 20 листопада вони прибули у порт Очаків.