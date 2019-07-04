У Мін’юсті можливе скасування закону про люстрацію вважають спробою реваншу одіозних осіб

У Міністерстві юстиції України заявили, що можливе скасування закону про очищення влади може призвести до повернення одіозних осіб-утікачів у органи влади.

«Усі спроби знищення закону про очищення влади в будь-який спосіб – це реванш і бажання вкрай одіозних осіб, які втекли за межі країни, не просто повернутися в Україну, а осісти в органах державної влади», – заявив міністр юстиції Павло Петренко.

За його словами, щоб зупинити будь-які спроби скасування люстраційного закону, Верховна Рада має ухвалити зміни до закону про очищення влади. Йдеться про законопроект №2695, який, серед іншого, передбачає, що перед виборами кандидат у депутати і на посаду президента мають надати інформацію про те, чи підлягають люстрації.

4 липня КСУ на закритій частині засідання продовжував розгляд на відповідність Конституції закону «Про очищення влади» і закону «Про засудження комуністичного та націонал соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки».

Біля будівлі суду активісти протестували проти можливого скасування закону про люстрацію і декомунізацію.

У КСУ заявили, що продовжать розгляд законів про люстрацію і декомунізацію на «одному з наступних пленарних засідань Великої палати». Дати нового засідання на сайті суду немає.

Навесні КСУ відклав засідання щодо розгляду цього закону, на якому люстрацію могли визнати неконституційною. Розгляд цього питання був перенесений на невизначений час.

Закон про люстрацію набрав чинності в жовтні 2014 року. У 2015 році народні депутати звернулися до Конституційного суду з проханням перевірити закон на відповідність Конституції. Наразі рішення не ухвалили. Станом на квітень в Україні люстрували 922 чиновники.

Перевірити на конституційність закон «Про засудження комуністичного та націонал соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» КСУ попросили 46 народних депутатів.

Верховна Рада у квітні 2015 року ухвалила урядовий законопроект про засудження комуністичного й нацистського тоталітарних режимів, заборонила їхню пропаганду й символіку. Згідно із законом, символіка і пропаганда нацизму, націонал-соціалізму, цих цінностей, будь-яка діяльність нацистських, фашистських угруповань в Україні забороняються.