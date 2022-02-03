«Мітинг справедливості» біля ОП провели батьки, чиї діти загинули під час служби в армії

Декілька десятків людей вийшли на акцію протесту під Офіс президента України 3 лютого, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Учасники прийшли з портретами загиблих військових та плакатами «Наших дітей вбили – хто відповідатиме?», «Вимагаю справедливості!», «Влада, покарайте винних», «Поверніть честь невизнаним героям».

«Родичі загиблих неодноразово зверталися до військової прокуратури, правозахисних організацій, Офісу Президента, але ніхто досі не покараний. На сьогодні батьки загиблих військовослужбовців об’єдналися у громадську організацію «Родини нескорених», щоб добитися справедливості і зупинити свавілля командирів», – розповіли організатори акції.

За словами учасників акції , їхньою метою є привернути увагу громадськості, влади, керівників силових структур до подій у військових частинах, поновлення розслідування кримінальних справ та покарання винних за загибель їхніх дітей.

Учасники акції передали своє звернення до Офісу Президента.

На світанку 27 січня на території Південного машинобудівного заводу у Дніпрі військовослужбовець Національної гвардії України під час видачі зброї розстріляв караул військовослужбовців НГУ пострілами з автомата Калашникова. У результаті цього п’ятеро осіб загинули, а ще п’ятеро зазнали поранення, підозрюваного – солдата строкової служби Артемія Рябчука, згодом затримали.