У Європарламенті закликали Моґеріні стати посередником між Києвом і Москвою

Реагуючи на швидкозмінювану ситуацію в Азовському морі група соціалістів і демократів у Європейському парламенті закликала сторони до стриманості й звернулася до високого представника ЄС із закордонної політики та безпеки Федеріки Моґеріні із закликом виступити посередником між Москвою та Києвом для знаходження мирного рішення.

«Не можна недооцінювати ситуацію. Повинно бути зроблене все, щоб уникнути будь-якого виду військового конфлікту. Ми закликаємо всі сторони продовжувати діалог і розрядити ситуацію. Для цього високий представник ЄС Федеріка Моґеріні повинна бути посередником між Києвом та Москвою, однак ЄС може запропонувати свою допомогу лише тоді, коли обидві сторони погодяться на таке посередництво та конструктивні переговори», – заявив німецький європарламентар Кнут Флекенштайн.

Представники Європарламенту заявляють, що у жовтні євроустанова ухвалила резолюцію, в якій назвали будівництво Керченського мосту до незаконно окупованого Росією Кримського півострова без згоди України є «неприйнятним і ставить під загрозу безпеку всього регіону».

Представник причорноморської країни-члена ЄС, євродепутат від Румунії Віктор Боштінару також зауважив, що він та його партнери по фракції Соціалістів і демократів «рішуче засуджують останні військові події в Керченській протоці та Азовському морі».

«Росія продовжує відкрито порушувати міжнародне право та ставить під загрозу безпеку й стабільність України і всього регіону. Це неприпустимо і є ще одним злочином проти суверенітету, безпеки та територіальної цілісності України», – заявляє європарламентар, додаючи, що «у цей важкий момент є і буде на боці України» й закликаючи Росію «звільнити затриманих українських військовослужбовців, дотримуватися міжнародного права й забезпечити вільний і безпечний рух через Керченську протоку та в Азовському морі».

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25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по українських кораблях і захопили три кораблі.

Шістьох українських військових поранено, двоє у важкому стані.

Свій осуд з приводу дій Росії вже висловили представники Польщі й Естонії, а також Канада і Грузія. В Євросоюзі і НАТО закликали до «стриманості і деескалації».