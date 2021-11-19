Авіація, ешелони захисту, навчання – Монастирський розповів про охорону кордону з Білоруссю

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, виступаючи в парламенті, розповів про заходи із захисту кордону з Білоруссю на тлі збільшення потоку мігрантів звідти до Європейського Союзу.

За словами урядовця, силові відомства визначили найбільш вразливі ділянки кордону та провели паспортизацію прикордонної території.

«Залучено авіацію МВС, це до 15 вертольотів, два літаки, 44 безпілотних літальних апаратів. Проведено командно-штабні навчання на цьому тижні, де відпрацьовані можливі сценарії розвитку ситуації. Опрацьовані різні варіанти. Вже за два тижні відбудуться польові навчання спільно з Міністерством оборони, іншими силами й засобами, щоб відпрацювати на землі, на кордоні конкретні сценарії можливої протидії масовому напливу мігрантів», – повідомив він.

Монастирський додав, що наказав задіяти для охорони кордону оперативні резерви Національної гвардії та Національної поліції. Для охорони кордону планується використати тактику ешелонного прикриття.

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«Перший склад ешелону буде без зброї, лише із захисними засобами. В разі агресивних дій порушників кордону для особового складу другого ешелону передбачено використання необхідних спеціальних засобів та зброї. І ми розуміємо, що в разі загрози життю та здоров’ю прикордонників та правоохоронців ми будемо застосовувати всі належні й передбачені законом засоби захисту, в тому числі вогнепальну зброю», – пояснив урядовець.

При цьому, за словами голови МВС, метою не є виставити прикордонників протягом усіх 1 084 кілометрів кордону з Білоруссю. Натомість уряд планує визначити базові точки формування резерву, який має бути здатним досягнути критичних точок кордону протягом 30-60 хвилин.

«Сьогодні урядом буде створено міжвідомчий координаційний штаб протидії відповідній кризі. Він вже розпочав свою роботу і сьогодні буде чітко визначений його склад. Визначені розміщення базових таборів додаткових сил і засобів, тут ми спільно діємо з місцевою владою», – розповів Монастирський.

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Він також припустив, що Верховній Раді варто бути готовою розглянути питання про запровадження надзвичайного стану в прикордонних регіонах, але наразі такої необхідності немає.

11 листопада у МВС повідомили, що кордон з Білоруссю через міграційну кризу додатково захищатимуть 8,5 тисяч військовослужбовців ДПСУ, НГУ та поліцейських.

14 листопада міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що в разі необхідності у прикордонних з Білоруссю областях можуть запровадити надзвичайний стан і зводити тимчасові споруди.