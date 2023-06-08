«Фахівці таке бачили вперше». Влада офіційно заявила про масовий мор риби на Дніпропетровщині

Влада Дніпропетровщини вперше офіційно заявила про масовий мор риби через підрив Каховської ГЕС.

«В Мар’янському Зеленодольської громади стався масовий мор риби. Все через стрімке обміління водосховища, яке спричинили росіяни, підірвавши Каховську ГЕС», – заявив у відеозверненні голова ОВА Сергій Лисак.

За його словами, загинуло понад 850 кілограмів риби біоресурсів.

«Це карасі. Приблизно 28 тисяч рибин. Таке фахівці бачили вперше. Берегову лінію від риби вже очистили. Її вже утилізували. Це екоцид», – додав він.

За даними ОВА, збитки, завдані рибному господарству Дніпропетровської області, оцінюються у понад 7,6 мільйона гривень.

Як повідомили раніше у Міністерстві аграрної політики та продовольства України, внаслідок руйнування Каховської ГЕС збитки для рибної галузі від загибелі лише дорослих особин можуть сягнути 95 тисяч тонн, що оцінюється у 4 млрд грн. Всього, за попередніми розрахунками, збитки від загибелі усіх біоресурсів складуть до 10,5 млрд. грн.

Міністерство охорони здоров’я 7 червня попередило, що у наступні 3-5 днів на Херсонщині та деяких районах Запоріжжя через стрімке падіння рівня води спостерігатиметься мор риби – вживати таку рибу категорично заборонено, оскільки є ризик захворювання на ботулізм.

На світанку 6 червня стало відомо про часткове руйнування дамби Каховської ГЕС. Українська влада звинуватила у підриві дамби російські окупаційні сили, які захопили і контролюють гідроелектростанцію від 24 лютого 2022 року. Російські окупаційна влада натомість стверджує, що це ЗСУ вночі обстріляли і пошкодили дамбу Каховської ГЕС. Руйнування цієї гідроспоруди, кажуть фахівці, наразило на ризик велику кількість цивільного населення і створило загрозу для системи охолодження реакторів Запорізької АЕС.