Головне на ранок: ротації у ЗСУ, пожежі в Туреччині, четверта олімпійська медаль України

Володимир Зеленський ввів до складу РНБО головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, у турецькій Анталії спалахнула лісова пожежа, нові призначення у Збройних силах України, місія МВФ повернеться в Україну восени, український плавець завоював «бронзу» у Токіо.

Зеленський ввів Залужного до складу РНБО

Президент України Володимир Зеленський ввів до складу Ради національної безпеки та оборони головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Цим же указом із персонального складу РНБО виведено колишнього головнокомандувача Романа Хомчака. Останній втім буде заступником секретаря РНБО.

У курортній частині Туреччини від пожеж постраждали понад пів сотні людей

У районі Манавгат турецької провінції Анталія велика лісова пожежа перекинулася на житлові райони. Постраждали 53 людини, повідомив міністр сільського та лісового господарства Туреччини Бекір Пакдемірлі. Пошкоджені будинки, будівлі підприємств, теплиці та сільськогосподарські угіддя, згоріли десятки гектарів лісу. Для гасіння пожежі до провінції надіслали літак, 19 вертольотів, 103 пожежні машини та понад 400 фахівців.

Президент змінив начальника Генштабу ЗСУ, командувача Десантно-штурмових військ та командувача ОС

Президент України Володимир Зеленський змінив начальника Генерального штабу Збройних Сил України, командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ та командувача Об'єднаних сил. «Відповідно, з посад звільнені Сергій Корнійчук, Євген Мойсюк та Володимир Кравченко», – повідомили в Офісі президента. Начальником Генерального штабу ЗСУ призначено Сергія Шапталу, командувачем ОС – Олександра Павлюка. Хто очолить Десантно-штурмові війська ЗСУ, у повідомленні вказано не було.

Місія МВФ продовжить роботу в Україні у вересні – Ґеорґієва

Місія Міжнародного валютного фонду продовжить роботу в Україні у вересні, повідомила директорка-розпорядниця фонду Кристаліна Ґеорґієва у своєму твітері 28 липня. За її словами, сьогодні вона мала «дуже конструктивну» розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Ґеорґієва назвала «значущим» економічний прогрес, якого Україні вдалося досягнути за час дії програми МВФ.

Плавець Михайло Романчук здобув «бронзу» в Токіо

Український плавець, чемпіон Європи, призер чемпіонатів світу Михайло Романчук виборов «бронзу» на дистанції 800 метрів вільним стилем на літніх Олімпійських іграх у Токіо. У фіналі Романчук показав час 7.42,33. Ще один українець, який разом з ним кваліфікувався до вісімки найкращих, Сергій Фролов у фіналі став шостим (7.45,11). Нині українська збірна має чотири бронзові медалі на Олімпійських іграх 2020.