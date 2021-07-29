Минула доба на Донбасі: 13 порушень режиму припинення вогню, серед військових – без втрат

Підтримувані Росією бойовики протягом минулої доби, 28 липня, здійснили 13 порушень режиму припинення вогню, повідомив пресцентр операції Об’єднаних сил.

Бойових втрат внаслідок обстрілів серед українських військових немає, йдеться в повідомленні.

За даними штабу ООС, обстріли зафіксували біля Зайцева, Водяного, що біля Донецька, Пісків, Новотошківського, Широкина, Південного, Кам’янки, Авдіївки, Водяного, що на Приазов’ї. Велися вони з мінометів 82-го калібру і 120-го калібру, протитанкових ракетних комплексів, ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Крім того, на межі Луганської та Донецької областей був зафіксований проліт безпілотного літального апарату типу «Орлан-10» із перетином лінії розмежування, а в районі населеного пункту Південне бойовики здійснювали дистанційне мінування території мінами ПОМ-2, додали в пресцентрі ООС.

На обстріли українській військові відкривали вогонь у відповідь, йдеться в повідомленні.

Станом на 7 годину ранку 29 липня з боку підтримуваних Росією бойовиків порушень режиму припинення вогню не зафіксовано, заявили в штабі ООС.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

За даними української делегації в Тристоронній контактній групі, за рік дії режиму припинення вогню на Донбасі зафіксували 1995 обстрілів, загинули 45 військових, 163 – поранені.