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Минула доба на Донбасі: 13 порушень режиму припинення вогню, серед військових – без втрат

За даними штабу ООС, обстріли зафіксували біля Зайцева, Водяного, що біля Донецька, Пісків, Новотошківського, Широкина, Південного, Кам’янки, Авдіївки, Водяного, що на Приазов’ї

Підтримувані Росією бойовики протягом минулої доби, 28 липня, здійснили 13 порушень режиму припинення вогню, повідомив пресцентр операції Об’єднаних сил.

Бойових втрат внаслідок обстрілів серед українських військових немає, йдеться в повідомленні.

За даними штабу ООС, обстріли зафіксували біля Зайцева, Водяного, що біля Донецька, Пісків, Новотошківського, Широкина, Південного, Кам’янки, Авдіївки, Водяного, що на Приазов’ї. Велися вони з мінометів 82-го калібру і 120-го калібру, протитанкових ракетних комплексів, ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Крім того, на межі Луганської та Донецької областей був зафіксований проліт безпілотного літального апарату типу «Орлан-10» із перетином лінії розмежування, а в районі населеного пункту Південне бойовики здійснювали дистанційне мінування території мінами ПОМ-2, додали в пресцентрі ООС.

На обстріли українській військові відкривали вогонь у відповідь, йдеться в повідомленні.

Станом на 7 годину ранку 29 липня з боку підтримуваних Росією бойовиків порушень режиму припинення вогню не зафіксовано, заявили в штабі ООС.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

За даними української делегації в Тристоронній контактній групі, за рік дії режиму припинення вогню на Донбасі зафіксували 1995 обстрілів, загинули 45 військових, 163 – поранені.

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