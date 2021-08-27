Головне на ранок: вибухи у Кабулі, створення кібервійськ, позов Медведчука проти України

Коаліція за свободу ЗМІ закликала Росію звільнити затриманих журналістів, внаслідок вибухів в Кабулі загинули десятки людей, Медведчук подав черговий позов до ЄСПЛ проти України, «Динамо» та «Шахтар» дізналися суперників у груповому турнірі Ліги чемпіонів, Зеленський ввів у дію рішення РНБО, яким в Україні створюються кібервійська.

Коаліція за свободу ЗМІ закликала Росію звільнити Єсипенка та всіх незаконно затриманих журналістів

Коаліція за свободу засобів масової інформації закликала Росію звільнити журналіста-фрілансера Радіо Свобода Владислава Єсипенка та інших затриманих журналістів. Члени коаліції також висловили глибоку стурбованість погіршенням ситуації зі свободою медіа в окупованому Криму та продовженням утисків, насильства та переслідування журналістів з боку Російської Федерації. Коаліція занепокоєна діями Росії, спрямованими на «придушення незалежних ЗМІ на півострові шляхом постійних утисків і залякувань, які фактично загнали незалежні ЗМІ у підпілля чи змусили взагалі залишити півострів».

Внаслідок вибухів у Кабулі загинули десятки людей, відповідальність за напад взяла «Ісламська держава»

Два вибухи, які, як вважають, скоїли смертники, сталися 26 серпня поблизу аеропорту Кабула, куди стікаються тисячі людей в очікуванні евакуації з Афганістану після того, як владу там захопили таліби. Внаслідок вибуху загинули щонайменше 60 афганців. У Пентагоні повідомили про 13 загиблих американських військових. Відповідальність за напад взяло на себе екстремістське угруповання «Ісламська держава». Президент США Джо Байден пообіцяв відповісти «ІД» за цю атаку.

Медведчук подав другий позов до ЄСПЛ проти України – Кузьмін

Народний депутат із фракції «Опозиційна платформа – За життя» Віктор Медведчук подав ще один позов до Європейського суду з прав людини проти України, повідомив його колега по фракції Ренат Кузьмін. За словами Кузьміна «цього разу йдеться про грубе порушення права на захист, права на справедливий суд і особисту свободу». Він додав, що перший позов вже прийнятий у провадження і може бути розглянутий найближчим часом.

Ліга чемпіонів: «Динамо» і «Шахтар» дізналися суперників на груповій стадії

У Стамбулі відбулося жеребкування групової стадії футбольної Ліги чемпіонів УЄФА. Про своїх суперників дізналися і українські представники – київське «Динамо» і донецький «Шахтар». «Шахтар» потрапив до групи D, його суперниками стали мадридський «Реал», міланський «Інтер» та молдовський «Шериф». «Динамо» гратиме в квартеті Е, опонентами киян будуть мюнхенська «Баварія», «Барселона» та лісабонська «Бенфіка». Груповий турнір Ліги чемпіонів стартує 14 вересня.

Зеленський ввів у дію рішення РНБО про створення в Україні кібервійськ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, який вводить в дію рішення Ради нацбезпеки і оборони України від 14 травня «Про невідкладні заходи з кібероборони держави», що передбачає створення кібервійськ у структурі Міністерства оборони. Згідно з указом, Кабінет міністрів має у двомісячний строк розробити і внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт про створення кібервійськ. Крім того, Зеленський затвердив оновлену Стратегію кібербезпеки України на наступні п’ять років.