Головне на ранок: Іран не виключає повернення до ядерних переговорів, США закликають Росію звільнити Джеляла

Президент Ірану заявив про можливе повернення Тегерана до переговорів щодо ядерної програми, Bellingcat повідомив, коли оприлюднять розслідування у справі «вагнерівців», у Києві вийшли на підтримку затриманих Росією кримських татар, у посольстві США нагадали Кремлю про необхідність виконання Мінських домовленостей, США закликають Росією звільнити Нарімана Джеляла та інших кримських татар.

Іран готовий відновити ядерні переговори, але не під «тиском» Заходу – президент Раїсі

Президент Ірану Ебрагім Раїсі заявив, що переговори щодо відновлення ядерної угоди є на порядку денному його уряду, але вони не повинні відбуватися під «тиском» західних країн. Раїсі сказав на державному телебаченні 4 вересня, що його уряд «веде переговори, орієнтовані на результат». Учасники домовленостей 2015 року Франція та Німеччина закликали Іран повернутися до переговорів після перерви, викликаної іранськими виборами. Раїсі сказав, що Іран не має сумніву в необхідності переговорами, «але американці та інші представники Заходу шукають діалогу з тиском».

Bellingcat і справа «вагнерівців»: стало відомо, коли оприлюднять розслідування

Представник групи громадянських розслідувань Bellingcat Христо Ґрозев повідомив, що текстова версія розслідування у справі «вагенрівців» вийде, ймовірно, протягом найближчого місяця. Обіцяний фільм, який готують у двох варіантах – короткому й довгому, – вийде пізніше. Група Bellingcat анонсувала своє розслідування в вигляді документального фільму ще наприкінці 2020 року. Тоді Ґрозев говорив про те, що вже на початку цього розслідування група побачила, «як хороша частина вашої військової розвідки разом з хорошою частиною СБУ придумали план, як обдурити, розіграти ГРУ, ФСБ та «вагнерівців», і він був здивований, коли українська влада почала заявляти, що не причетна до операції.

У Києві відбулася акція на підтримку затриманих у Криму кримських татар

Біля будівлі посольства Росії в Києві відбулася акція на підтримку кримських татар, затриманих у Криму 3–4 вересня. На акції були присутні приблизно 70 осіб. Активісти тримали плакати, зокрема, зі зверненнями до міжнародної спільноти з вимогами реакції на затримання на півострові. На думку Чубарова, нова хвиля обшуків і арештів кримських татар у Криму 3–4 вересня є помстою російської влади за організований Україною саміт «Кримської платформи». В ФСБ Росії в Криму інформацію про масові затримання в Сімферополі й обшуки 3–4 вересня на півострові офіційно не коментують.

США нагадали Росії про необхідність виконати свої «мінські» зобов’язання щодо Донбасу

Сполучені Штати Америки в сьому річницю підписання Мінського протоколу – першої з трьох так званих мінських домовленостей про врегулювання на окупованій частині Донбасу – закликали Росію повністю виконати свої зобов’язання, взяті на себе в Мінську. Як мовиться в заяві з цього приводу посольства США в Україні, Росія має, серед іншого, дозволити ОБСЄ здійснювати спостереження на українсько-російському кордоні, звільнити незаконно затриманих осіб, вивести свою зброю і сили з української території і «повернути Україні повний контроль над її міжнародно визнаними кордонами».

США наполягають на звільненні Джеляла та інших затриманих Росією кримчан – Держдепартамент

Сполучені Штати закликають Росію звільнити першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла та інших людей, затриманих 3 і 4 вересня в окупованому Криму. «Сполучені Штати рішуче засуджують затримання 4 вересня заступника голови кримськотатарського Меджлісу Нарімана Джезлала та щонайменше 45 інших кримських татар російською окупаційною владою в Криму. Ми закликаємо російську окупаційну владу негайно звільнити їх», – ідеться в заяві, оприлюдненій на сайті Державного департаменту ввечері 5 вересня за часом Вашингтона. У документі також вказано, що «США підтвердили під час саміту «Кримської платформи» 23 серпня, що Крим – це Україна, і США непохитно підтримують суверенітет та територіальну цілісність України».