У Москві на 30 вересня готують провладний мітинг, на якому виступить Путін – російські ЗМІ

У центрі Москви 30 вересня перекриють для руху низку вулиць і набережних у безпосередній близькості від Кремля, повідомив Департамент транспорту столиці Росії. Причин він не назвав.

Водночас російські ЗМІ з посиланням на джерела в Держдумі й московській мерії повідомили, що 30 вересня в центрі російської столиці влада має намір провести мітинг на підтримку невизнаних міжнародною спільнотою псевдореферендумів про приєднання до Росії окупованих українських територій.

Російське державне агентство ТАСС повідомило, що мітинг відбудеться на Красній площі, і у ньому візьме участь президент РФ Володимир Путін.

Раніше інше державне російське агентство «РИА Новости» з посиланням на свої джерела повідомляло, що 30 вересня Путін може виступити перед Держдумою та Радою федерації Росії і, можливо, оголосити про анексію окупованих територій. У Кремлі не підтвердили ці повідомлення.

Представники окупаційних адміністрацій ввечері 28 вересня прибули до Москви – опубліковане фото, на якому вони зображені на аеродромі.

Якщо повідомлення про підготовку виступу Путіна правдиві, то, швидше за все, спроба анексії проходитиме так само, як у 2014 році, коли Росія анексувала Крим. Спочатку Путін підпише з підконтрольними Росії діячами так звані договори, потім Держдума та Рада федерації РФ схвалять конституційні закони про анексію. Їхні засідання заплановані на 3 і 4 жовтня, проте формально порядок денний не оголошували.

Так звані референдуми про приєднання до Росії на окупованих теренах проводилися 23-27 вересня.

Підконтрольні Росії представники окупаційних адміністрацій заявили, що більшість із тих, хто начебто брав участь у так званому голосуванні, «виступили за приєднання» до Росії.

Україна і країни Заходу вважають так звані референдуми фіктивними, незаконними і такими, що проходили під дулами автоматів, та наголосили, що ніколи не визнають їхні підсумки, а Росія понесе відповідальність за свої дії.