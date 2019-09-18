Росія: адміністрацію Путіна пікетують через ув’язнення актора за «напад» на росгвардійця

У Москві біля адміністрації президента Росії відбувається низка одиничних пікетів на підтримку актора Павла Устінова, засудженого до трьох з половиною років колонії у справі про «напад на співробітника Росгвардії» під час акції протесту.

У пікетах беруть участь актори й режисери. Першим вийшов актор Олександр Паль, що став ініціатором флешмобу на підтримку Устінова, а також петиції за його, яку підписали вже майже 100 тисяч людей.

Потім на пікет вийшли режисер Олександр Молочников і актор Микита Кукушкін.

Прес-секретар Володимира Путіна заявив, що президент Росії не може впливати на рішення судів, у тому числі у справі Павла Устінова, в актора є можливість подати апеляцію на вирок.

«Безумовно, президент у курсі і отримує інформацію щодо всього, але він також не може впливати на рішення суду. Це неможливо», – сказав Пєсков.

Напередодні Устінова засудили до трьох з половиною років позбавлення волі. Інцидент, у зв’язку з яким він засуджений, стався 3 серпня в центрі Москви під час акції опозиції за чесні вибори і проти політичних репресій. На кадрах, які відмовився розглядати суд, видно, як поліцейські збивають із ніг Устінова, який стояв на вулиці, б’ють його палицями, а той не чинить ніякого опору.

Вирок Устінову викликав суспільний резонанс. Десятки політиків, діячів культури, шоу-бізнесу і громадських діячів висловилися на підтримку актора, засудивши дії влади Росії.

Адвокат засудженого Дмитро Чешков повідомив, що подав скаргу на вирок. Він також припустив, що громадська підтримка Устінова позитивно вплине на хід справи.