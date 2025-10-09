У Москві за воєнні «фейки» відправили під варту історика Сюткіна

Районний суд у столиці Росії Москві ухвалив відправити до СІЗО блогера та історика російської кухні Павла Сюткіна, повідомило видання «Медіазона» з посиланням на об’єднану пресслужбу судів Москви.

Сюткіна звинувачують у поширенні «фейків» про армію з мотивів політичної ненависті. Про затримання історика стало відомо вдень 9 жовтня. Слідство просило призначити йому тримання під вартою.

Приводом для кримінального переслідування стали повідомлення в телеграм-каналі чоловіка. За версією слідчих, вони містили неправдиву інформацію про «дії Збройних сил Російської Федерації проти мирного населення України».

Про які саме публікації йдеться, поки що не відомо.

Павло Сюткін – автор книжок про історію російської та радянської кухні, а також колишній ведучий програм, присвячених історії їжі, на радіо та телебаченні. У 2015 році блогер офіційно представляв Росію на міжнародній виставці ЕКСПО в Мілані.