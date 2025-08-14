У РФ блогера Варламова заочно засудили до восьми років колонії

Міщанський районний суд Москви 14 серпня засудив заочно блогера Іллю Варламова до восьми років ув’язнення за статтями про «фейки» про російську армію за мотивом ненависті та ухилення від виконання обов’язків «іноземного агента». Варламова також оштрафовано на 99 мільйонів рублів.

Саме такого покарання Варламова вимагала прокуратура.

Справа проти Варламова за статтею про фейки була порушена через розміщене на порталі YouTube відео, в якому він розповідав про обстріл житлових будинків та загибель мирних жителів у Кривому Розі та Одесі. У березні 2023 року Варламова було оголошено «іноземним агентом». Він не став додавати до своїх публікацій спеціальну плашку, як того вимагає російський закон про «іноземних агентів», що стало приводом для порушення кримінальної справи за статтею про невиконання обов’язків «іноагента».

99,5 мільйона рублів – це дохід Варламова за 2023 рік, «іноагентська» стаття дозволяє стягнути дохід засудженого за дворічний період, уточнює «Медіазона».

Ілля Варламов зараз живе за кордоном. У Росії його оголошено в розшук, його рахунки заарештовані.



