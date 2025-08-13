Прокуратура РФ просить засудити блогера Варламова до 8 років за ґратами і 99 мільйонів рублів штрафу

Російська прокуратура під час дебатів у Міщанському районному суді Москви попросила призначити Youtube-блогеру Іллі Варламову вісім років ув’язнення та 99 мільйонів рублів штрафу, передає російська державна агенція «РИА Новости».

Варламова заочно судять за статтями про «фейки» про російську армію за мотивом ненависті та ухилення від виконання обов’язків «іноземного агента».

Справа проти Варламова була порушена через розміщене на порталі Youtube відео, в якому він розповідав про обстріл житлових будинків та загибель мирних жителів у Кривому Розі та Одесі.

У березні 2023 року Варламова було оголошено «іноземним агентом». Він не став додавати до своїх публікацій спеціальну плашку з повідомленням про цей статус, це стало приводом для порушення кримінальної справи за статтею про невиконання обов’язків «іноагента».

Ілля Варламов зараз живе за кордоном.



