У РФ письменнику Бикову загрожує 7 років колонії – за інтерв’ю про удар по селу Гроза

У суді в столиці РФ Москві сторона обвинувачення просить призначити сім років колонії заочно письменнику Дмитру Бикову – в справі про поширення «фейків» про армію РФ та невиконання обов’язків «іноземного агента», повідомляє видання «Медіазона».

Справу про «фейки» про російську армію проти письменника порушили через інтерв’ю Youtube-каналу «Популярна політика». У жовтні 2023 року письменник говорив про російський удар по поминках у селі Гроза в Харківській області, внаслідок якого загинули 59 людей.

У справі про відмову Бикова ставити плашку «іноагента» йдеться про публікації в його телеграм-каналі з 22 до 25 лютого 2025 року.

Адвокатка Ольга Подоплєлова назвала переслідування Бикова політично вмотивованим.

Дмитра Бикова, який нині працює в одному з університетів США, заочно заарештували 8 серпня. На засіданні слідчий говорив, що Биков «тривалий час незгодний із внутрішньою і зовнішньою політикою» Росії.