У Москві вибухнув автомобіль співробітника оборонного НДІ

У Новій Москві (місто Московське) у дворі багатоповерхового житлового будинку вранці 1 грудня вибухнув автомобіль Land Cruiser 200 Prado. Виникла пожежа, кадри якої поширили ЗМІ та телеграм-канали. Пожежники загасили автомобіль, який, однак, повністю вигорів. У машині нікого не було, про постраждалих не повідомляли.



Телеграм-канал «112» першим повідомив, що власником автомобіля є співробітник одного з науково-дослідних інститутів, що входять до структури корпорації «Ростех». Цей інститут – НДІ «Полюс» імені Стельмаха – виробляє, зокрема, лазерне обладнання для армії.



Йдеться про доктора фізико-математичних наук та спеціаліста в галузі квантової електроніки, ім’я якого не називається. «Московський комсомолець» пише, що зараз він перебуває у відрядженні у Південно-Східній Азії.





Як зазначає «Агентство», НДІ «Полюс» входить до холдингу «Швабе» держкорпорації «Ростех». Установа займається зокрема оборонними технологіями та бере участь у форумі «Армія» Міноборони. Інститут внесено до санкційних списків США та ЄС через вторгнення Росії в Україну. Серед розробок НДІ, як пише «Агентство», лазерний вказівник-далекомір, який використовується для розвідки наземних цілей.

Агентство РІА «Новости» з посиланням на співробітника екстрених служб пише про те, що попередньою причиною вибуху стало коротке замикання під час дистанційного вмикання двигуна на прогрівання. Водночас «112» пише, що спрацював вибуховий пристрій. Офіційної інформації про причини вибуху наразі немає.



