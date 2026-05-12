МВС про лісові пожежі в 5 областях: в один із днів площа вогню перевищила 3 тисячі гектарів

Ситуацію з масштабними лісовими пожежами, які на початку травня через погоду й обстріли охопили Закарпатську, Рівненську, Житомирську, Чернігівську і Київську області, вдалося стабілізувати, хоча в один із днів площа займання перевищила три тисячі гектарів, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

«Особливо складно було працювати на потенційно замінованих ділянках. А в горах рятувальникам доводилося боротися з вогнем там, куди не могла дістатися техніка. Сильний вітер за хвилини перетворював низові пожежі на верхові. Лише в один із днів площа масштабних лісових пожеж перевищила 3 тисячі гектарів. На сьогодні силами ДСНС ситуацію вдалося стабілізувати. Пожежі на Закарпатті і Рівненщині ліквідовані. На Житомирщині, Київщині та Чернігівщині – вогонь локалізовано», – написав Клименко в телеграмі.

Він додав, що це – результат днів «безперервної роботи сотень рятувальників».

«Температура зашкалювала настільки, що багатотонні машини спалахували, мов сірники. У цьому протистоянні ми втратили два пожежні автомобілі. Проте завдяки витримці та професіоналізму рятувальників вдалося запобігти знищенню п’яти спецавтівок», – додав міністр.

8 травня Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила про гасіння дев’яти пожеж загальною площею понад дві тисячі гектарів у Рівненський, Житомирській, Київській і Чернігівській областях, згодом частину з них вдалося локалізувати.

Перед тим стало відомо, що в Зоні відчуження на Київщині сотні рятувальників намагаються приборкати масштабну лісову пожежу на площі 1200 гектарів.

10 травня в ДСНС повідомили, що пожежі в екосистемах випалили майже 2250 гектарів землі в низці областей.