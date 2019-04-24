МВС Росії: жителі окупованого Донбасу можуть отримати російське громадянство, не відмовляючись від українського

Мешканці окупованих територій Донбасу зможуть набути російське громадянство, не відмовляючись від Українською. Таку заяву 24 квітня оприлюднили на сайті міністерства внутрішніх справ Росії.

«Встановлений указом порядок звернення з відповідною заявою обумовлений специфікою ситуації, що склалася і важким становищем, в якому перебувають громадяни України та особи без громадянства, які проживають на територіях «ДНР» і «ЛНР» (українських територіях, що знаходяться під контролем відповідних незаконних збройних угруповань, які підтримує Росія, – ред.), – мовиться у повідомленні.

У міністерстві заявили, що заяви про набуття громадянства будуть розглядати на території сусідньої з Донбасом Ростовської області Росії.

«Прийом заяв у даній категорії громадян буде здійснюватися через уповноважених осіб «ДНР» і «ЛНР», – сказали у МВС Росії.

В Україні діє принцип єдиного громадянства. Законодавство з цього питання передбачає «неможливість позбавити громадянина України громадянства України».

«Вихід з громадянства України допускається, якщо особа набула громадянство іншої держави або отримала документ, виданий уповноваженими органами іншої держави, про те, що громадянин України набуде її громадянство, якщо вийде з громадянства України», – мовиться у відповідному законі.

24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ, за яким жителі окупованих територій Донбасу зможуть у спрощеному порядку отримувати громадянство Росії. Текст документа опублікований на офіційному сайті Кремля.

Право на спрощене громадянство надаватиметься в «гуманітарних цілях» для захисту прав і свобод людини, йдеться в указі. Всі охочі зможуть подати в підрозділи МВС Росії заяву і документи, видані угрупованнями «ДНР» і «ЛНР», що підтверджують проживання на території регіону. Розглядати заяви будуть до трьох місяців.

Україна звернулася до Ради безпеки ООН через це рішення.

Голова МЗС України Павло Клімкін назвав рішення російської влади «новим «паспортним» етапом окупації Донбасу і закликав українських громадян на окупованих Росією територіях не приймати російські паспорти.