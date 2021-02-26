Силовики у М’янмі розігнали протестувальників

Сили безпеки М’янми 26 лютого в найбільшому місті країни Янгоні розігнали понад тисячу протестувальників, які виступали проти перевороту.

Демонстранти зібралися біля популярного торгового центру в Янгоні, тримаючи плакати і вигукуючи гасла проти перевороту, що відбувся в країні 1 лютого. Вони вийшли на вулиці, попри посилену охорону і водомети, які застосували силовики.

Близько 50 поліцейських рушили у напрямку протестувальників, відкривши попереджувальний вогонь. Щонайменше одного демонстранта затримали. Силовики відтіснили протестувальників від головної дороги і продовжували переслідувати їх на сусідніх вулицях.

Протистояння відбулося на тлі зростання напруженості між людьми, які виступають проти перевороту, і військовою хунтою.

25 лютого прихильники військових напали на протестувальників, використовуючи рогатки, залізні прути і ножі, і поранили кількох із них.

Після перевороту військові затримали членів уряду і фактичну лідерку країни Аун Сан Су Чжі. Вважають, що зараз її утримують у столиці М’янми Найп’їдо.

Наступного тижня вона має постати перед судом за звинуваченнями, які їй висуває хунта і які називають політично мотивованими.

Кілька країн Заходу, зокрема США, запровадили санкції проти військових М’янми чи пригрозили вдатися до такого кроку.