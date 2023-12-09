Ракетний удар по Миколаєву: в ОВА розповіли подробиці

Ввечері, близько 22.12, 8 грудня сили РФ вдарили ракетами по Миколаєву, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

За даними місцевого чиновника, сталось влучання була на відкритій місцевості на околицях Миколаєва, внаслідок атаки ніхто не постраждав.

«Також вчора, 8 грудня, о 18:10 та сьогодні вранці, 9 грудня, о 06:43 ворог завдавав артилерійських обстрілів по м. Очаків Очаківської громади. За попередньою інформацією, без руйнувань та постраждалих», – зазначив Кім.

Раніше, ввечері 8 грудня, у Миколаєві пролунав вибух. При цьому на момент вибуху у Миколаївській області не оголошували повітряну тривогу.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

В ООН станом на 21 листопада підтвердили щонайменше 10 тисяч випадків загибелі цивільних людей, понад 560 з яких становили діти, а також більше ніж 18 500 випадків поранення цивільних від початку повномасштабного вторгнення Росії.