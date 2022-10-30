Кім повідомляє про обстріли військами РФ Миколаївщини

Російські війська впродовж попередньої доби і вночі обстрілювали Миколаївщину. Постраждалих немає. Утім, є руйнування. Про це вранці 30 жовтня повідомив голова ОВА Віталій Кім.
За його даними:
- у Миколаївському районі 29 жовтня наслідок російських обстрілів Мішково-Погорілівської громади була пошкоджена споруда сільгосппідприємства;
- 29 жовтня внаслідок обстрілів Галицинівської громади були пошкоджені три житлових будинки та авто;
- в Очаківській громаді 29 жовтня російські війська завдали ударів по території аквазони та 30 жовтня (вночі) внаслідок обстрілів були пошкоджені житлові будинки та гаражі;
- 29 жовтня та 30 жовтня російських артилерійських ударів зазнавала Шевченківська громада – інформація щодо пошкоджень уточнюється.
- у Баштанському районі 29 жовтня та 30 жовтня тривали обстріли населених пунктів Березнегуватської громади, що розташована на лінії розмежування – інформація щодо пошкоджень уточнюється.
- 29 жовтня та 30 жовтня обстрілів зазнала Широківська громада, внаслідок чого зруйновано один житловий будинок, два будинки зазнали пошкоджень. Також зафіксовано влучання поза межами населеного пункту по дорогах та сільгоспугіддях.
Очільник Миколаївщини останнім часом щоденно повідомляє про російські обстріли області.
Голова Миколаївської ОВА в інтерв’ю Суспільному заявив, що станом на 29 жовтня українські бійці продовжують просуватися на південному напрямку. Є доволі позитивні зрушення на фронті, сказав він, але їхні деталі наразі не розголошують із міркувань безпеки.
Проте, за словами голови Миколаївської ОВА, зараз залишається складною ситуація на окупованій території, зокрема, в Снігурівці.
Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною воєнною операцію». Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацію», згодом – «захист Донбасу». А у вересні та на початку жовтня Росія здійснила спробу анексувати частково окуповані Запорізьку, Херсонську, Донецьку та Луганську області. Україна і Захід заявили, що ці дії незаконні. Генасамблея ООН 12 жовтня схвалила резолюцію, яка засуджує спробу анексії РФ окупованих територій України.
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури по всій території України.
На кінець жовтня Україна оцінювала втрати Росії у війні у понад 70 тисяч загиблих військових. У вересні Росія заявила, що її втрати менші від 6 тисяч загиблих. У червні президент Зеленський оцінив співвідношення втрат України і Росії як один до п'яти.
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей. А у вересні армія України внаслідок блискавичного контрнаступу звільнили майже усю окуповану до того частину Харківщини.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах.
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини станом на 23 жовтня верифікувало 6 374 випадків загибелі (щонайменше 402 дитини) і 9 776 випадки поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабної війни, розпочатої Росією 24 лютого 2022 року. В ООН наголошують, що реальні цифри – значно вищі.
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