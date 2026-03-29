Атака Росії по Миколаївщині: у лікарні померла 13-річна дівчинка – ОВА

У лікарні померла 13-річна дівчинка, яка постраждала внаслідок російського удару по Миколаївщині 28 березня, повідомив у телеграмі голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Раніше голова ОВА повідомляв, що у Воскресенській громаді Миколаївщини внаслідок російської атаки 28 березня постраждали восьмеро дітей і двоє дорослих, троє поранених у тяжкому стані.

«Учора протягом дня та вночі ворог атакував область БпЛА типу Shahed. У Воскресенській громаді Миколаївського району унаслідок атаки та падіння уламків БпЛА на території громадського місця відпочинку постраждали десять людей – дві жінки віком 40 та 18 років, п’ять дівчат та троє хлопців віком від 10 до 16 років. Усіх постраждалих було госпіталізовано. На ранок 40-річна жінка та двоє дівчат 13 й 15 років перебувають у тяжкому стані, решта шестеро постраждалих дітей у стані середньої тяжкості», – розповів місцевий чиновник.

Протягом дня 28 березня на Миколаївщині близько семи разів оголошувалася повітряна тривога.

За останніми даними Офісу генпрокурора, внаслідок російської агресії загинула 691 дитина, ще 2415 – постраждали.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.