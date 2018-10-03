МЗС: у Греції затримали українців за підозрою в перевезенні нелегальних мігрантів

Департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України підтверджує затримання в Греції судна під українським прапором і трьох українців-членів екіпажу.

«Берегова охорона грецького міста Патра повідомила про затримання судна під українським прапором і його екіпажу – трьох українців за підозрою в перевезенні нелегальних мігрантів», – сказав українським новинним агентствам керівник управління консульського забезпечення Департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич.

За його словами, зараз тривають первинні слідчі дії і вживаються заходи консульського забезпечення у справі.

Раніше грецькі ЗМІ повідомили, що 2 жовтня було затримане судно під українським прапором, на борту якого перебували 65 мігрантів.

У березні МЗС України повідомляло, що в Греції станом на той час були затримані 148 громадян України, з них 132 – за звинуваченнями в перевезенні нелегальних мігрантів.

Влітку в Україну повернулися 18 українських моряків, яких понад рік утримували в Греції.

У МЗС закликали громадян України готуватися до роботи за кордоном, здобувати інформацію про майбутнього працедавця.