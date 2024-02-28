МЗС Литви викликало представника Росії через «неправдиві заяви» щодо міграційної політики Вільнюса

Міністерство закордонних справ Литви викликало тимчасового повіреного у справах Росії Олександра Йолкіна – про це відомство заявило 28 лютого.

Як заявили у відомстві, дипломату висловили протест за «неправдиві заяви про причини стану двосторонніх відносин, транзитний режим Калінінграду й прав російських громадян». Зокрема, наголосили, що двосторонні відносини між країнами погіршилися через агресію Росії проти України та воєнні злочини її військових.

«Тимчасово повіреному у справах Росії було наголошено, що Департамент міграції при МВС Литовської Республіки, діючи відповідно до своєї компетенції та національного законодавства, має право мотивовано анулювати дозволи на проживання іноземців у Литва. Особи, які не погоджуються з рішеннями Департаменту міграції, можуть оскаржити їх у судах Литовської Республіки», – заявили в міністерстві.

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Відомство додало, що Литва дотримується своїх зобов’язань щодо транзиту.

«Тимчасового повіреного суворо попередили, що в разі повторення його неправдивих і оманливих заяв Литва вживе додаткових контрзаходів», – йдеться в повідомленні.

Причиною стало інтерв’ю Йолкіна російському державному агентству РИА Новости», напередодні в якому він звинуватив Вільнюс у нібито «згортанні» російсько-литовських відносин, а також розкритикував міграційну політику країни.

Попереднього тимчасового повіреного у справах Росії Сергія Рябоконя Литва вислала в жовтні 2022 року за втручання у внутрішні справи країни. Росія тоді вислала тимчасову повірену у справах Литви в Москві.