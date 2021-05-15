МЗС прокоментувало заяву Путіна про Україну як «антипода Росії»

Заява російської сторони про перетворення України на «антипод Росії» демонструє нерозуміння внутрішніх процесів в Україні, ідеться в коментарі українського Міністерства закордонних справ.

«Українці як суверенна нація самостійно визначають вектор свого розвитку без прив‘язки до третіх сторін. Ні російські танки, ні провісники токсичних ідей «русского мира» не змогли і не зможуть зупинити трансформацію України на сучасну європейську демократичну державу. Росія інвестувала значні ресурси, аби зробити цей шлях максимально складним. Україна змушена вживати рішучих заходів у відповідь. Це стосується і боротьби проти дезінформації, і нейтралізації агентів зовнішнього впливу, і ліквідації осередків, які підривають структурні реформи в нашій державі», – вказано в коментарі, наданому Радіо Свобода речником зовнішньополітичного відомства України Олегом Ніколенком.

«Географію змінити не можна. Після завершення російсько-українського збройного конфлікту та деокупації українських територій Україні та Росії доведеться співіснувати на основі взаємної поваги та невтручання у внутрішні справи. І чим швидше керівництво РФ усвідомить цей факт, тим раніше воно зможе сконцентруватися на вирішенні першочергових проблем російського населення. На нашу думку, як раз саме цього і чекають громадяни Росії від російської влади», – додають в МЗС України.

Президент Росії Володимир Путін 14 травня вперше прокоментував домашній арешт свого кума, депутата Верховної Ради України Віктора Медведчука, російський лідер також у цілому оцінив стан відносин України та Росії.

«Схоже, тепер усіх в Україні, хто працює з Російською Федерацією, притягуватимуть до відповідальності», – цитує Путіна державна інформагенція «РИА Новости».

Російський лідер також дав зрозуміти, що сприймає Україну як загрозу безпеці Росії.

«Судячи з усього… Україну повільно, але невідворотно перетворюють на якийсь антипод Росії, на якусь Антиросію, в якийсь майданчик, з території якого ми постійно, судячи з усього, будемо отримувати новини, які потребуватимуть особливої з нашого боку уваги з точки зору гарантування безпеки Російської Федерації», – наводить слова Путіна інша російська державна інформагенція ТАСС.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення, називаючи протистояння «внутрішньоукраїнською кризою» і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».