МЗС закликає міжнародну спільноту «вжити термінових заходів» після обстрілу РФ «Сумихімпрому»

Міністерство закордонних справ України засудило Росію за обстріл ПАТ «Сумихімпром», внаслідок якого стався викид аміаку, і закликало міжнародну спільноту вжити «термінових заходів для протидії черговим агресивним діям злочинного кремлівського режиму».

«20 березня Російська Федерація розповсюдила через Раду безпеки ООН безпідставні звинувачення на адресу України в нібито підготовці терористичних нападів на іноземні дипломатичні представництва у Львові, а також у планах застосувати хімічну зброю в Сумах і Котляревому Миколаївської області. РФ вкотре використовує міжнародні організації для поширення абсурдних звинувачень на адресу України, серед яких була дезінформація про нібито розробку «брудної» бомби або програми біологічної зброї», – йдеться в повідомленні.

У МЗС наголосили, що Росія, грубо порушуючи закони і звичаї війни, поширює неправдиві наративи задля створення інформаційного прикриття подальших злочинів РФ на території України.

«Постійне представництво України при Організації із заборони хімічної зброї раніше нотифікувало технічний секретаріат ОЗХЗ про загрозу застосування хімічної зброї самою РФ у вказаних в російському документі локаціях. Україна завжди послідовно дотримувалася своїх зобов’язань у рамках міжнародного інструментарію з питань нерозповсюдження зброї масового знищення та висловлює рішучий протест проти використання Ради безпеки ООН як майданчика для підготовки провокацій РФ», – наголосили у МЗС.

Обстріл «Сумихімпрому» стався у ніч на 21 березня.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій вранці повідомила про локалізацію аварійної ситуації на ПАТ «Сумихімпром», де, за повідомленням, стався «незначний витік аміаку».

Одна людина була травмована (працівник підприємства).

За даними ДСНС, витік стався після того, як російські військові обстріляли територію підприємства 21 березня о 03:55, через що був пошкоджений резервуар з аміаком.

Загрози населенню міста через викид немає, наголосили у держслужбі.